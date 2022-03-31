التضخم في روسيا يقفز فوق 15.6% في 25 مارس.. الأعلى منذ سبتمبر 2015

تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 15.6% بحلول 25 مارس، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2015.

يأتي ذلك وسط انهيار الروبل إثر العقوبات الغربية على روسيا، ما دفع الأسعار لتقفز مع زيادة الطلب على المنتجات والتوقعات بمواصلة ارتفاع الأسعار.

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يذكر أن البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند 4%، أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 20% الشهر الحالي.