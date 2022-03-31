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التضخم في روسيا يقفز فوق 15.6% في 25 مارس.. الأعلى منذ سبتمبر 2015

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اقتصاد روسيا

التضخم في روسيا يقفز فوق 15.6% في 25 مارس.. الأعلى منذ سبتمبر 2015

وسط انهيار الروبل إثر العقوبات الغربية على موسكو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 15.6% بحلول 25 مارس، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2015.

يأتي ذلك وسط انهيار الروبل إثر العقوبات الغربية على روسيا، ما دفع الأسعار لتقفز مع زيادة الطلب على المنتجات والتوقعات بمواصلة ارتفاع الأسعار.

يذكر أن البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند 4%، أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 20% الشهر الحالي.

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