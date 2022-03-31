اقتصاد السعودية
اتفاقية تمويل بين بنك التنمية السعودي و"كريم" بـ1.1 مليار ريال
لتوفير 7500 فرصة عمل
وقع بنك التنمية الاجتماعية وشركة كريم للنقل التشاركي، اتفاقية تمويل بحجم 1.1 مليار ريال أو نحو 293 مليون دولار، بهدف توفير 7500 فرصة عمل لسائقين سعوديين يرغبون في العمل الحرّ وزيادة دخلهم من خلال خدمات النقل التشاركي أو توصيل الطلبات.
وتنص الاتفاقية على تمويل مركبات السائقين بأقساط منخفضة لمدة ثلاث سنوات تصل إلى 150 ألف ريال لكل سائق من خلال برنامج "نفاذ" لدى البنك.
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وقالت "كريم" إن السائقين السعوديين أكملوا نحو 250 مليون رحلة، ووصل عدد المستفيدين من العمل مع الشركة شهرياً أكثر من 75 ألف سعودي، تجاوزت أرباحهم 430 مليون ريال في عام 2021.
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