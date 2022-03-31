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مصر والنرويج توقعان اتفاقيتين لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر

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الهيدروجين الأخضر
ضورة تعبيرية عن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
اقتصاد مصر

مصر والنرويج توقعان اتفاقيتين لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر

شمل عددا من الدول الإفريقية بمشاركة شركة "سكاتك" النرويجية

دبي - العربية.نت

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وقع الرئيس التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان، والرئيس التنفيذي لـ "صندوق الاستثمار النرويجي" "تيلف ثورليفسون"، و الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية "رايموند كارلسن"، اليوم الخميس، اتفاقا إطاريا للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخري في المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية.

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وكذلك التعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في هذه الدول.

ويتضمن الاتفاق الإطاري تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات في الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات، تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.

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