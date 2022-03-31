حصيلة إطلاقات واتفاقيات مؤتمر ريادة الأعمال في الرياض تتجاوز 51.8 مليار ريال

اختتمت في الرياض أمس، فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، محققا على مدى أربعة أيام، رقما قياسيا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال (ما يعادل 13.8 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن أبرز الاتفاقيات والإطلاقات خلال المؤتمر، توقيع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات مع جهات عدة منها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، فيما أعلن البنك عن إطلاق عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال.

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ووقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال.

كما أطلقت شركة سابك صندوق نساند "2 " مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي، وشملت الإطلاقات أيضا إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 12 مليار ريال.

ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة.

كما وقعت أيضا مع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال.

بدورها، أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.51 مليارات ريال.

وتضمن المؤتمر إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليارات ريال للأعوام الخمسة المقبلة، فيما وقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون؛ لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال، واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال.

ووقع بنك البلاد اتفاقية مع "منشآت" لتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب ملياري ريال.

كما وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" 12 اتفاقية تعاون والعديد من مذكرات التفاهم بقيمة بلغت 6 مليارات ريال، منها اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية "ندلب"، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.