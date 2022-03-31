اقتصاد السعودية
رئيس "سابك" للعربية: هذه أهمية الاتفاقيات الصناعية التي وقعتها "دسر"
أكد أن نقل التقنية والإبداع في تطوير الموارد البشرية يعد الأهم
تحدث الرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان في لقاء مع "العربية"، عن أهمية الاتفاقيات الصناعية التي وقعتها شركة "دسر" في نقل التقنية وتطوير الموارد البشرية.
وقال البنيان إن "دسر" لديها استراتيجية واضحة فيما يخص الصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة هي دليل على توجه الشركة فعلا لتحقيق الاستراتيجية ودعم رؤية المملكة 2030.
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وأضاف أن الأهم من ذلك في ما يخص توقيع الاتفاقيات، هو نقل التقنية والإبداع في تطوير الموارد البشرية.
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