روسيا تحظر تصدير بذور دوار الشمس اعتباراً من الغد

قالت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الخميس، إنها ستحظر تصدير بذور دوار الشمس اعتبارا من غد الجمعة وحتى نهاية أغسطس، كما ستحدد حصة تصديرية لزيته لتجنب النقص وتخفيف الضغط على الأسعار المحلية.

وأضافت الوزارة في بيان: "مع النمو الحاد في الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس والبذور الزيتية، يوجد حاليا طلب متزايد على المنتج الروسي".

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وقالت إنه سيُحظر تصدير البذور من الأول من أبريل إلى 31 أغسطس، وستُحدد حصة تصديرية حجمها 1.5 مليون طن لزيت دوار الشمس من 15 أبريل حتى 31 أغسطس.

تعد أوكرانيا وروسيا أكبر منتجين لزيت دوار الشمس في العالم، والهند من بين العملاء الرئيسيين.

وقال مسؤولون في القطاع لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع، إن الهند تعاقدت على شراء 45 ألف طن من زيت دوار الشمس الروسي بسعر قياسي مرتفع للشحنات في أبريل، مع صعود أسعار زيت الطعام في السوق المحلية بعد توقف الإمدادات من أوكرانيا.

وقالت وزارة الزراعة الروسية الأسبوع الماضي، إن على موسكو تحديد حصص تصدير لزيت دوار الشمس "للحفاظ على استقرار" الإمدادات المحلية. وتتخذ روسيا خطوات لحماية سوقها الغذائية بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة اليوم: "ستقضي هذه المجموعة من الإجراءات على احتمال حدوث نقص، فضلا عن الزيادات الحادة في كلفة المواد الخام والمنتجات ذات الأهمية الاجتماعية في روسيا".

وقال متعاملون إن زيت دوار الشمس الخام الروسي يُعرض بسعر قياسي قدره 2150 دولارا للطن، شاملا تكاليف التأمين والشحن، في الهند لشحنات أبريل، مقارنة بسعر 1767 دولارا لزيت الصويا و1720 دولارا لزيت النخيل الخام.