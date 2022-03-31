اقتصاد عمان
سلطنة عمان تتوقع وصول الدين العام لـ19.46 مليار ريال بنهاية أبريل 2022
ستعمل وزارة المالية على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال بنهاية أبريل
أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن حكومة عمان تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط، لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.
وستعمل وزارة المالية العمانية على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل القادم في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.
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وتوقعت وزارة المالية العمانية وصول الدين العام إلى 19.46 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022.
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