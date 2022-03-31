موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود تتعاونان في تطوير مركز إقليمي للسيارات

أعلنت كل من مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة غسان عبود التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق مشروع "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" وذلك في كيزاد التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي.

وجاء الإعلان عن المشروع الذي يعد أحد أكبر المراكز في المنطقة لتصدير السيارات وتوزيعها والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، خلال حفل التدشين الرسمي الذي جرى تنظيمه في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب العلاقة ضمن القطاع.

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ويوفر "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" منصة شاملة تدعم تأسيس الشراكات العالمية وتجمع البائعين والمشترين ومزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة، كما يتيح المركز لأصحاب العلاقة وصولاً سهلاً إلى الموردين وأسواق الاستهلاك الرئيسية من خلال منظومة عمل متطورة وبنى تحتية حديثة تؤمّن قدرات ربط متعدد الوسائط عبر البحر والجو والبر.

ويمتد "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" على مساحة 3.3 كيلومتر مربع في كيزاد، ويضم مناطق مخصصة لصالات العرض ومرافق التخزين، ومراكز لتجارة قطع الغيار ودور لمزادات السيارات وورش للصيانة، كما يتيح العديد من الخدمات الأخرى عبر توفيره مسارات مخصصة لاختبار السيارات، ومناطق تضم مكاتب ومساحات للأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقرات لمزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

كما يشكل المركز الذي يضم مناطق اقتصادية محلية ومناطق حرة، منظومة متكاملة تسهل عمليات تجارة السيارات العالمية وجميع المنتجات المتعلقة بها، بما فيها السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات التجارية والمركبات الكهربائية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار من خلال ربط حيوي بين أسواق رئيسية تشمل مناطق أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة وشبه الجزيرة الهندية وغيرها.