اقتصاد بريطانيا
نمو أسرع من المتوقع لاقتصاد بريطانيا.. الناتج المحلي ارتفع 1.3% في الربع الرابع
فاق التقديرات الأولية عند 1%
أفادت بيانات رسمية اليوم الخميس، بأن وتيرة تسارع الاقتصاد البريطاني جاءت أعلى من التوقعات في
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 عندما عصفت بالبلاد موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون من "كوفيد-19".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يفوق تقديرا أوليا للنمو عند 1%.
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