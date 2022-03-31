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نمو أسرع من المتوقع لاقتصاد بريطانيا.. الناتج المحلي ارتفع 1.3% في الربع الرابع

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بريطانيا اقتصاد مناسبة
الاقتصاد البريطاني خامس أكبر اقتصاد في العالم
اقتصاد بريطانيا

نمو أسرع من المتوقع لاقتصاد بريطانيا.. الناتج المحلي ارتفع 1.3% في الربع الرابع

فاق التقديرات الأولية عند 1%

لندن - رويترز

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أفادت بيانات رسمية اليوم الخميس، بأن وتيرة تسارع الاقتصاد البريطاني جاءت أعلى من التوقعات في
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 عندما عصفت بالبلاد موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون من "كوفيد-19".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يفوق تقديرا أوليا للنمو عند 1%.

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