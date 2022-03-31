نمو أسرع من المتوقع لاقتصاد بريطانيا.. الناتج المحلي ارتفع 1.3% في الربع الرابع

أفادت بيانات رسمية اليوم الخميس، بأن وتيرة تسارع الاقتصاد البريطاني جاءت أعلى من التوقعات في

الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 عندما عصفت بالبلاد موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون من "كوفيد-19".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يفوق تقديرا أوليا للنمو عند 1%.