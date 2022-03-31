وزيرة تخطيط مصر للعربية: خفض الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%
قالت إن الاتفاق مع PIF يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لقناة "العربية" إن الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية.
وأضافت أنه سيتم خفض الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%.
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وتدرس شركة سويفل القيد المزدوج في بورصتي السعودية ومصر.
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