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وزيرة تخطيط مصر للعربية: خفض الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%

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هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر

وزيرة تخطيط مصر للعربية: خفض الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%

قالت إن الاتفاق مع PIF يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية

القاهرة - فهيمة أحمد

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قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لقناة "العربية" إن الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية.

وأضافت أنه سيتم خفض الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%.

وتدرس شركة سويفل القيد المزدوج في بورصتي السعودية ومصر.

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