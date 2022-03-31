وزيرة تخطيط مصر للعربية: خفض الاستثمارات العامة من 25% إلى 15%

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لقناة "العربية" إن الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يتضمن استثمار الصندوق السيادي المصري في شركات سعودية.

وأضافت أنه سيتم خفض الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجديد من 25% إلى 15%.

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