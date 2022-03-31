وزير الاتصالات السعودي: التحول الرقمي مهم لتنفيذ المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية
أكد أن التفكير بطريقة إبداعية متطلب اليوم
شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، خلال مشاركته في قمة الاتزان الرقمي "سينك" التي عقدها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، على أن الحياة الرقمية مهمة للتواصل مع القادة العالميين، وتنفيذ المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية مع العالم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السواحة أشار إلى التقدم الرقمي وفرص الوصول إلى تكيّف رقمي مستدام، مبيناً أن أكثر من نصف مليار شخص حول العالم لم يتمكنوا من الحصول على فرصة التعلّم عن بُعد؛ لغياب خدمات الإنترنت، في حين استطعنا وبكل طاقاتنا توفير حياة رقمية في المملكة خلال جائحة كورونا، كالتطبيقات والمنصات التي شهدت تسارعًا وتناميًا في مدة زمن قياسية.
كما استعرض السواحة بحضور رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، الجانب الإيجابي للتسارع الرقمي في تحسين المجتمعات ونمو الاقتصادات، لافتا إلى أهمية توفّر فضاء آمن دون مخاوف من متغيرات الذكاء الاصطناعي، لاسيما أن الثقافة الرقمية ستكون سمة للأجيال المقبلة، منوها بضرورة الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تتطلع إلى تحسين جودة الحياة بأدوات رقمية بدلا من تبديل نمط الحياة، إضافة إلى توفّر كفاءات وطنية من خلال دعم الطاقات الشبابية والاستثمار الأمثل لإبداعاتهم، وذلك من منطلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى سياسات وتشريعات توافق بين التسارع الرقمي و"الاتزان الرقمي".
ووجه رسالة للشباب قائلا: "إذا كان الأمس قائما بماذا نفكر، واليوم كيف نفكر، فإن المستقبل يتطلب اتقان مهارة إعادة التفكير بطريقة إبداعية".
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