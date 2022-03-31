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رئيس هيئة المحتوى للعربية: توطين صناعة الحافلات سيضيف 8 مليارات ريال للناتج المحلي 

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توطين

رئيس هيئة المحتوى للعربية: توطين صناعة الحافلات سيضيف 8 مليارات ريال للناتج المحلي

يغطي 30% من الطلب في المملكة مع قدرة إنتاجية تصل إلى 3000 حافلة سنوياً

دبي - العربية.نت

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تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى والمشتريات الحكومية في السعودية، عبدالرحمن السماري، في لقاء مع "العربية"، عن مشروع توطين صناعة الحافلات الذي سيغطي 30% من الطلب في المملكة.

وقال إن أغلب الطلب على الحافلات، هو استيراد، مشيرا إلى أن توطين صناعة الحافلات التي يبلغ الإنفاق الحكومي فيها نحو 2 مليار ريال، سيكون له أثر على صناعات أخرى بما فيها القطاعات الدفاعية والنقل.

وذكر أن أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، يعد أحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام منافسات المشتريات الحكومية.

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وأوضح السماري، أن الهدف هو لاستفادة من الطلب الحكومي لبعض المنتجات التي يتم استيراداها بغرض تحفيز المستثمرين لتوطين الصناعة.

وبيّن أن أثر توطين صناعة الحافلات على الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات، سيبلغ 8 مليارات ريال، في حين أن سيكون الأثر غير المباشر قرابة 40 مليار ريال.

وتوقع السماري أن تصل نسبة التوطين في أول مصنع للحافلات في السعودية إلى 80%، بينما ستصل قدرته الإنتاجية إلى 3000 حافلة سنويا.

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