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"نزاهة": التحقيق مع 258 متهماً في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة
شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية
السعودية

"نزاهة": التحقيق مع 258 متهماً في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر

لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية في بيان نشر عبر حسابها في "تويتر"، التحقيق خلال شهر شعبان، مع 258 متهما، وإيقاف 127 فردا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وذكرت الهيئة أن عمليات التوقيف شملت موظفين في كل من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الطيران المدني.

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