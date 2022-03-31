السعودية
"نزاهة": التحقيق مع 258 متهماً في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر
لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية في بيان نشر عبر حسابها في "تويتر"، التحقيق خلال شهر شعبان، مع 258 متهما، وإيقاف 127 فردا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وذكرت الهيئة أن عمليات التوقيف شملت موظفين في كل من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الطيران المدني.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1443 هـ pic.twitter.com/aQtkQZrMGv— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 31, 2022
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