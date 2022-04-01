السويد: الحرب في أوكرانيا ستدفع النمو للتراجع وترفع الأسعار

قال وزير المالية السويدي، اليوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا ستدفع النمو للتراجع وترفع الأسعار.

وكانت السويد أعلنت في وقت سابق أنها ستخالف عقيدتها بعدم إرسال إلى أوكرانيا.

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وقالت رئيسة الوزراء، ماجدالينا أندرسون، إنها سترسل إلى أوكرانيا 5000 قاذفة مضادة للدبابات و135 ألف من المؤن الميدانية و5000 خوذة، إضافة إلى 5000 درع واق.