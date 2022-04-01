الصندوق السعودي للتنمية يموّل تنفيذ 500 محطة مياه في السودان 

احتفلت وزارة الري والموارد المائية السودانية ممثلة في وحدة تنفيذ السدود، بالخرطوم، بتوقيع عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب مدير وحدة تنفيذ السدود بوزارة الري والموارد المائية السودانية، محمد نورالدين في كلمة له خلال الاحتفال، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده والحكومة السعودية على حرصهم واستمرار دعمهم السخي للشعب السوداني، مشيراً إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات وتأثيرها المباشر على الشعب السوداني.

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من جانبه، أكد السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة على استدامة السلام والاستقرار في السودان، لافتا إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وقال إن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين الحكومتين السعودية والسودان.

يذكر أن الصندوق منذ تأسيسه وعلى مدى 47 عاماً قدم (21) قرضاً تنموياً ميسراً للإسهام في تمويل (18) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في السودان، بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من 866 مليون دولار، للإسهام في تمويل ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات وتنمية البنية التحتية والزراعة والطاقة، إضافة إلى 3 منح مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق بمبلغ إجمالي يقدّر بـ 117 مليون دولا؛ لتعزيز مسيرة الازدهار المشترك والنمو المستدام.