اقتصاد البحرين
نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 2.2% في 2021
مع توقعات أن يكون عند 4.1% خلال 2022
قالت وزارة المالية البحرينية في بيان أمس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 يقدر بنحو 2.2%، بينما توقعت وزارة المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.1% في العام 2022، حسبما أفادت وكالة "رويترز"
وأضاف البيان أن التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك لعام 2021 بلغ 1.0% بصورة أولية.
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وكانت البحرين، أطلقت أوائل العام الجاري، 5 استراتيجيات منذ إعلان خطّة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021.
وتتمحور هذه الخطة على أولويات، هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
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