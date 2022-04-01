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نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 2.2% في 2021

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المنامة
المنامة
اقتصاد البحرين

نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 2.2% في 2021

مع توقعات أن يكون عند 4.1% خلال 2022

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية البحرينية في بيان أمس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 يقدر بنحو 2.2%، بينما توقعت وزارة المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.1% في العام 2022، حسبما أفادت وكالة "رويترز"

وأضاف البيان أن التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك لعام 2021 بلغ 1.0% بصورة أولية.

وكانت البحرين، أطلقت أوائل العام الجاري، 5 استراتيجيات منذ إعلان خطّة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021.

وتتمحور هذه الخطة على أولويات، هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

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