التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 7.5% خلال مارس.. أعلى مستوياته على الإطلاق

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.5% في مارس الماضي، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات "يوروستات" التابع للمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، فيما تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة بشكل خاص.

وكان التضخم في دول منطقة اليورو سجل 5.9% في فبراير 2022، حيث كان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء "يوروستات" العمل على هذا المؤشر في العام 1997.

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يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، سجل التضخم في بلدان منطقة اليورو معدلاً قياسياً لخمسة أشهر متتالية.