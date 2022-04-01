اقتصاد أوروبا
التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 7.5% خلال مارس.. أعلى مستوياته على الإطلاق
الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة
قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.5% في مارس الماضي، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات "يوروستات" التابع للمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، فيما تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة بشكل خاص.
وكان التضخم في دول منطقة اليورو سجل 5.9% في فبراير 2022، حيث كان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء "يوروستات" العمل على هذا المؤشر في العام 1997.
مادة اعلانية
يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، سجل التضخم في بلدان منطقة اليورو معدلاً قياسياً لخمسة أشهر متتالية.
اقرأ أيضاً
-
الكرملين: إمدادات الغاز لأوروبا مستمرة.. بشرط الدفع بالروبلاعتبر أن دراسة ألمانيا لتأميم الشركات الروسية من "أعمال العصابات" طاقة
-
"مبادلة" تحصل على تمويل بـ720 مليون دولار لصفقة حقل تمار الإسرائيليتحالف من 13 بنكاً بينها مصارف إسرائيلية شارك في ترتيب القرض شركات
-
البنك الدولي للعربية: العالم لا يواجه أي نقص في إنتاج المواد الغذائيةطالب بعدم وضع قيود على تجارتها قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية