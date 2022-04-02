.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوق العمل الأميركية تتعافى من الضربة المدمرة لتأثير كورونا

  • الخط
وظائف بطالة كورونا أميركا
أميركا - (صورة تعبيرية)
اقتصاد أميركا

سوق العمل الأميركية تتعافى من الضربة المدمرة لتأثير كورونا

وزير العمل الأميركي: يشعر الناس براحة أكبر في العودة إلى العمل

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في مارس/آذار بعد عامين من إعلان حالة الطوارئ مع تراجع عدد الأشخاص الذين يجبرهم الخوف من "كوفيد-19" على البقاء في منازلهم إلى مستوى منخفض جديد وتراجع عدد الأشخاص الذين يضطرون للعمل عن بُعد.

في المجمل أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المعياري للحكومة الصادر أمس الجمعة، أنه من خلال عدة مقاييس، من بينها العدد الإجمالي للعاطلين والذي انخفض إلى أقل من 6 ملايين ومعدل البطالة الذي بلغ 3.6%، أن سوق العمل الأميركي تعافت بشكل شبه تام من الضربة المدمرة التي حدثت في أول شهرين من الجائحة عندما تم طرد 22 مليون شخص من العمل.

وقال وزير العمل الأميركي مارتي والش في مقابلة: "ما زالت هناك تحديات.. لكن يمكنكم الإحساس بتغيير الحالة المزاجية للبلاد".

كيف يؤثر سحب 180 مليون برميل من احتياطي أميركا على أسعار النفط؟ جرس الإغلاق نفط وغاز كيف يؤثر سحب 180 مليون برميل من احتياطي أميركا على أسعار النفط؟

كما أظهر التقرير أن المرض نفسه كان له أقل تأثير على سلوك العمال منذ بدء الجائحة.

وأفادت تقارير أن 874 ألف شخص فقط لم يسعوا للعمل في الأسابيع الأربعة السابقة بسبب "كوفيد-19" انخفاضا من 1.23 مليون في فبراير/شباط و1.81 مليون في يناير/كانون الثاني عندما أدت سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

وفي مايو/أيار عام 2020 لم يبحث نحو 9.7 مليون شخص عن عمل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال والش: "يشعر الناس براحة أكبر في العودة إلى العمل.. عدد أكبر من الناس يتسوقون.. الضيافة والترفيه يستفيدان بشكل حقيقي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ألمانيا تستعد لمواجهة مؤلمة لتداعيات حرب أوكرانيا وبقايا "كورونا" ألمانيا تستعد لمواجهة مؤلمة لتداعيات حرب أوكرانيا وبقايا "كورونا"
اكتشف المزيد