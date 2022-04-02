هيئة الصادرات السعودية تضم 1400 شركة تنتج 6.5 ألف منتج وطني

كشفت هيئة "الصادرات السعودية" عن خطة تعمل عليها حاليا، تشتمل على حزمة من الخدمات تحاول من خلالها الإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50% على الأقل، من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامجها يضم حاليا أكثر من 1400 شركة سعودية وأكثر من 6.5 ألف منتج سعودي.

مادة اعلانية

وقال مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة "الصادرات السعودية" ثامر المشرافي: "نعمل حاليا على حزمة من الأعمال والخدمات والدفع بالتعريف بها في سبيل تعزيز مكانة المنتج المحلي والترويج له، من أهمها البعثات التجارية وخدمات المعارض الدولية وتحسين كفاءة بيئة تصدير من خلال الدراسات التي تقدمها الهيئة لبعض الأسواق وكذلك خدمات الفرص التصديرية"، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المشرافي أن الهيئة تحتفي بمرور عام على برنامج "صنع في السعودية" الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي، لافتا إلى أن البرنامج حقق نجاحات في الفترة الماضية بمشاركة أكثر من 30 مشاركا من القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الهيئة تستهدف في الفترة المقبلة المشاركة فيما يزيد عن 20 معرضاً دوليا بالإضافة إلى عدد من المنصات والحملات التسويقية المستهدفة بالتعريف بالمنتجات السعودية وتعزيز مكانتها تحقيقا لأحد أهم أهداف برنامج "صنع في السعودية" وهو "كيف نجعل المنتج السعودي الخيار المفضل للمستهلك المحلي والعالمي".