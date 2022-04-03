اقتصاد البحرين ينمو 4.29% في الربع الرابع على أساس سنوي

أظهرت نشرة الحسابات القومية لاقتصاد البحرين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين بنسبة 4.29% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وارتفع القطاع النفطي بنسبة 4.67%، والقطاع غير النفطي 4.21% في الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي.

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كان الناتج المحلي للبحرين قد تراجع بنسبة 3.52% في الربع الرابع من 2020.

وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد البحرين بنسبة 1.49% في الربع الرابع من 2021.

وجاء ذلك بدعم من ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 2.86% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع الثالث من 2021، فيما تراجع القطاع النفطي بنسبة 4.49% خلال الربع الرابع من 2021، على أساس فصلي.

وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 3.218 مليار ريال بحريني في الربع الرابع من 2021، مقابل 3.086 مليار ريال بحريني في الربع المماثل من 2020، و3.171 مليار ريال بحريني في الربع الثالث من 2021.

كانت وزارة المالية البحرينية قالت في بيان سابق، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 يقدر بنحو 2.2%، بينما توقعت وزارة المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.1% في العام 2022.