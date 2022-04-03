.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اقتصاد البحرين ينمو 4.29% في الربع الرابع على أساس سنوي

  • الخط
اقتصاد البحرين مناسب
البحرين
اقتصاد البحرين

اقتصاد البحرين ينمو 4.29% في الربع الرابع على أساس سنوي

ونما 1.49% على أساس فصلي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت نشرة الحسابات القومية لاقتصاد البحرين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين بنسبة 4.29% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وارتفع القطاع النفطي بنسبة 4.67%، والقطاع غير النفطي 4.21% في الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي.

كان الناتج المحلي للبحرين قد تراجع بنسبة 3.52% في الربع الرابع من 2020.

البنك الدولي للعربية: أزمة أسعار الأغذية ممتدة لما بعد حرب أوكرانيا قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا البنك الدولي للعربية: أزمة أسعار الأغذية ممتدة لما بعد حرب أوكرانيا

وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد البحرين بنسبة 1.49% في الربع الرابع من 2021.

وجاء ذلك بدعم من ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 2.86% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع الثالث من 2021، فيما تراجع القطاع النفطي بنسبة 4.49% خلال الربع الرابع من 2021، على أساس فصلي.

وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 3.218 مليار ريال بحريني في الربع الرابع من 2021، مقابل 3.086 مليار ريال بحريني في الربع المماثل من 2020، و3.171 مليار ريال بحريني في الربع الثالث من 2021.

كانت وزارة المالية البحرينية قالت في بيان سابق، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 يقدر بنحو 2.2%، بينما توقعت وزارة المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 4.1% في العام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موظف في الحرم المكي على وشك التقاعد: سأعود للعمل متطوعا موظف في الحرم المكي على وشك التقاعد: سأعود للعمل متطوعا
اكتشف المزيد