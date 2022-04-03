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الكرملين: روسيا ستطلب الدفع بالروبل مقابل سلع أخرى غير الغاز

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الروبل الروسي
الروبل الروسي
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: روسيا ستطلب الدفع بالروبل مقابل سلع أخرى غير الغاز

قال إن العقوبات الغربية سرعت من تآكل الثقة في الدولار الأميركي واليورو

وكالات

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قال الكرملين إن روسيا ستطلب مدفوعات بالروبل مقابل صادرات أخرى، وإن العقوبات الغربية سرعت من تآكل الثقة في الدولار الأميركي واليورو.

وفي ما يتعلق بطلب روسيا مدفوعات بالروبل مقابل الغاز، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيمتد في المستقبل ليشمل مجموعات جديدة من السلع".

ويوم الجمعة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستكثف من استخدام الروبل في تعاملاتها التجارية، مشيراً إلى أن موسكو خففت من استخدام الدولار منذ سنوات.

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وأضاف: "نسعى إلى زيادة علاقاتنا الاقتصادية مع دول آسيا لتقليل استخدام الدولار".

وتابع وزير الخارجية الروسي أنه من الواضح تماما أن مدفوعات الغاز ستكون بالروبل و"سنتجاوز الدولار واليورو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، في وقت سابق باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول "غير الصديقة" بحلول 31 مارس الجاري.

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