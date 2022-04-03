تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع الخنيقية الواقعة بمنطقة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن موقع الخنيقية يعد من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة وتزيد مساحته على 350 كيلومترا مربعا، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بحوالي 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس.

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وذكرت الوزارة أن الشركات المتأهلة ضمت (آلارا السعودية فينشرز، التعدين العربية السعودية (معادن)، المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، فيدانتا ليميتد، إسيل للتعدين والصناعة ليميتد، إيفانهو إليكترك، نورين للتعدين، موكسيكو ريورسيس".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دعوة الشركات المتأهلة للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية المنافسة وهي مرحلة تقديم العروض.

وأضافت أنها ستعقد خلال شهر أبريل مؤتمرا للمتنافسين المؤهلين لمعرفة المزيد عن المراحل المقبلة من عملية الترخيص.

وتابعت: "سيتم منح الشركات المتأهلة مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة في تقديم العروض والحصول على الوثائق الداعمة".

يذكر أن وزارة الصناعة، قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات الترخيص للاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الحالي، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني الجديد.