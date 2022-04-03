تعاون بين "هدف" و"دسر" لتطوير رأس المال البشري في المجال الصناعي السعودي

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" مذكرة تعاون، بهدف تنمية وتطوير رأس المال البشري في المجال الصناعي في السعودية.

ويهدف الاتفاق إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون في إيجاد الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه الكوادر الوطنية، من أجل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع نسب التوطين واستدامة الموارد البشرية.

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ونصت مذكرة التعاون على تنمية وتطوير رأس المال البشري بما يخدم المجال الصناعي، وحصر الاحتياجات التدريبية وتقديم برامج دعم تتوافق معها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويدعم اتفاق التعاون إطلاق مبادرات لتأهيل الباحثين عن عمل بمهارات، من أهمها أساسيات التشغيل والمهارات التقنية والهندسية والمهنية، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ أنشطة تختص بالتوظيف في القطاع الصناعي.