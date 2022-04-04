السعودية تشتري 625 ألف طن قمح من الأميركيتين وأوروبا وأستراليا

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، عن إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

من جانبه، قال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

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وأضاف أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022 بواقع 10 بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن، وعدد 6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 128 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأوضح محافظ المؤسسة، أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأضاف أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 2.6 مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.

كما أشار المهندس الفارس أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2022 بمختلف فروعها.

ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.