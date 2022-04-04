العجز التجاري التركي يرتفع 76.7% في مارس

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الاثنين، إن العجز التجاري التركي ارتفع بنسبة 76.7% على أساس سنوي في مارس/آذار إلى 8.24 مليار دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة بنسبة 156%.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات تركيا زادت 19.8% إلى 22.71 مليار دولار في مارس/آذار، بينما ارتفعت الواردات 31% إلى 30.95 مليار دولار.

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وقال وزير التجارة التركي محمد موش، إن زيادة في واردات الطاقة بقيمة 16.3 مليار دولار- وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 188% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة إجمالي الواردات.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يهدد بعرقلة برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.