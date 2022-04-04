اقتصاد روسيا
حاملو السندات الروسية يترقبون اليوم دفع مستحقات تتجاوز 500 مليون دولار
وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية موسكو الوفاء بالتزاماتها
يترقب حاملو السندات الحكومية الروسية، قيام الحكومة اليوم بدفع مستحقات تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.
ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية موسكو الوفاء بالتزاماتها.
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وكانت وزارة المالية الروسية، قالت في وقت سابق، إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد من الناحية العملية على العقوبات التي يفرضها الغرب، مشيرة إلى أنه سيتم دفع السندات الروسية بالكامل وفي الوقت المناسب.
وكانت روسيا قد أكدت أنها أوفت بالالتزامات المرتبطة بالسندات الدولية لعام 2030 بالكامل، حيث تلقى وكيل السداد، وهو بنك "أوف نيويورك" 329 مليون دولار، سداد مدفوعات الكوبون واستحقاقا جزئيا لسندات 2030.
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