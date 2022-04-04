روسيا و أوكرانيا
وزير الزراعة الأوكراني: استمرار الحرب يعني ارتفاع الأسعار في جميع الدول
قال وزير الزراعة الأوكراني، رومان ليشتشينكو، اليوم الإثنين، إن استمرار الحرب يعني ارتفاع الأسعار في جميع البلدان.
وكان ليشتشينكو، أكد في وقت سابق أن أسعار الغذاء في العالم ستواصل الارتفاع إذا لم تحل الأزمة في أوكرانيا.
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كما كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد)، في مارس الماضي، أن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يُشار إلى أن روسيا وأوكرانيا توفران معا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، التي ارتفعت أسعارها منذ الحرب
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