"فام" العقارية تخطط لإدراج أسهمها في السوق الثانوي بأبوظبي 

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة "فام" FAM العقارية القابضة تخطط لإدراج أسهمها في السوق الثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يذكر أن الشركة تمتلك محفظة عقارية تلامس قيمتها 550 مليون دولار، وتتركز أعمالها في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

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وتعد السوق الثانوي في أبوظبي، بمثابة منصة لإدراج الشركات المساهمة الخاصة، وتتداول فيها حتى الآن نحو 8 شركات، بما في ذلك بعض الشركات التي تسيطر عليها الشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة بأسوق المال بالإمارات من حيث القيمة السوقية.