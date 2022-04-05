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المركزي التونسي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 17% في الربع الأول

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البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

المركزي التونسي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 17% في الربع الأول

إيرادات السياحة ترتفع 48% خلال نفس الفترة على أساس سنوي

تونس- رويترز

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أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات العاملين في الخارج زادت 17% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، لتسجل 1.73 مليار دينار تونسي (582 مليون دولار).

وسجلت التحويلات في 2021 بأكمله رقما قياسيا عند 7.5 مليار دينار.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 545 مليون دينار من 368 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، بارتفاع 48%.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.

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