المركزي التونسي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 17% في الربع الأول

أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات العاملين في الخارج زادت 17% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، لتسجل 1.73 مليار دينار تونسي (582 مليون دولار).

وسجلت التحويلات في 2021 بأكمله رقما قياسيا عند 7.5 مليار دينار.

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وارتفعت إيرادات السياحة إلى 545 مليون دينار من 368 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، بارتفاع 48%.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.