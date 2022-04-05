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بريطانيا تحث مجموعة السبع على وضع جدول زمني لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية

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وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (أرشيفية من رويترز)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
اقتصاد روسيا

بريطانيا تحث مجموعة السبع على وضع جدول زمني لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية

وزيرة الخارجية البريطانية: عقوباتنا المنسقة تدفع الاقتصاد الروسي للعودة إلى العهد السوفيتي

دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز ستروس اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستحث دول مجموعة السبع على حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها والموافقة على جدول زمني لإنهاء تدريجي لواردات النفط والغاز من روسيا ومزيد من التشديد للعقوبات على البنوك وصناعات رئيسية.

جدير بالذكر أن السفن الروسية ممنوعة بالفعل من دخول الموانئ البريطانية.

قالت تروس إن العقوبات القائمة على روسيا جمدت 350 مليار دولار من الأموال الروسية وجعلت أكثر من 60% من احتياطياتها من النقد الأجنبي غير متاحة، وفقا لرويترز.

وأضافت قائلة "عقوباتنا المنسقة تدفع الاقتصاد الروسي للعودة إلى العهد السوفيتي."

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