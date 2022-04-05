تسجيل 4760 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الربع الأول

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تسجيل 4760 علامة تجارية جديدة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بحسب تقرير العلامات التجارية الذي أصدرته الوزارة أمس لشهر مارس من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، فقد تم تسجيل 1610 علامات تجارية في الإمارات خلال مارس الماضي، وتسجيل 1750 علامة تجارية في يناير، و1400 علامة تجارية في فبراير 2022.

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وأوضح التقرير أن القطاعات المسجلة، شملت، قطاعات التقنية والرقمنة والرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والعضوية، إضافة إلى البنوك والأعمال المالية والإلكترونيات والهواتف، فضلا عن الصناعة والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والسيارات وقطع الغيار، والمطاعم والفنادق والمقاهي.

وشملت أيضا قطاعات العقار والمقاولات ومواد البناء والاستثمار والمعدات والمفروشات ومستلزمات الديكور والأثاث والصيانة العامة والذهب والمجوهرات والساعات والعطور والملابس وغيرها.