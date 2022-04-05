جي بي مورغان يراجع انكشافه على أسواق السلع

يجري بنك جي بي مورغان مراجعة لأعماله مع بعض عملاء السلع الأساسية لديه بما في ذلك تجار المعادن ومصافي النفط، بعد الارتفاعات القوية على النيكل الشهر الماضي التي هزت بورصة لندن للسلع.

وبحسب مصادر بلومبرغ يقوم البنك الأميركي بتعديل انكشافه على السلع وسط تقلبات السوق المتزايدة، مع الإشارة إلى أنه أحد أكبر اللاعبين في أسواق السلع العالمية والأكبر فيما يتعلق بالمعادن.

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ويعمل البنك على تخفيف انكشافه على سوق النيكل، كما بات يتطلب موافقات إدارية إضافية لصفقات تمويل جديدة في المعادن.

جاء ذلك بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار النيكل الشهر الماضي إذ ارتفعت أسعارها 250% في يوم واحد، ما دفع شركة صينية هي أكبر منتج للمعدن في العالم ومن عملاء جي بي مورغان للمكافحة لتغطية مراكزها المكشوفة، وسط مراهنتها على تراجع الأسعار.

لكن تم وقف التداول على النيكل لمدة أسبوع وإلغاء الصفقات بأعلى الأسعار إلى جانب موافقة البنوك عدم المطالبة بمزيد من تغطية المراكز المكشوفة للشركة الصينية لتهدئة الوضع.