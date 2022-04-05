صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضاً بـ434 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي أمس، خلال اجتماعه الأول للعام المالي الحالي قروضا زراعية بحوالي 434 مليون ريال، لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاج القطاع الزراعي المحلي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق، منير بن فهد السهلي، أن القروض شملت تمويل قروض تنموية لصغار المزارعين وقروضا تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة في قطاعات استراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية، هي إنتاج الدواجن اللاحم بمختلف قطاعاتها والبيوت المحمية ومركز تسويق للمنتجات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجاتها التحويلية.

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وأضاف أن القروض شملت أيضا، تمويل قروض غير مباشرة بالتعاون مع البنوك التجارية، وبذلك يبلغ إجمالي موافقات التمويل منذ بداية العام المالي الحالي نحو 1.3 مليار ريال.

كما استعرض مجلس الإدارة، أعمال سير مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، التي أطلقها الصندوق مؤخرا وتقديم التسهيلات الممكنة للاستفادة من هذه المبادرة بما يعزز الأمن الغذائي.