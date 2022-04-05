اقتصاد الإمارات
نمو اقتصاد أبوظبي 1.9% خلال 2021 ليسجل تريليون درهم
اقتصاد إمارة أبوظبي تعافى من تداعيات جائحة كورونا
سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 1.9% خلال العام الماضي ليبلغ نحو تريليون درهم، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء بالإمارة.
وقال المركز إن اقتصاد إمارة أبوظبي تعافى من تداعيات جائحة كورونا بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي والذي نما بنسبة 4.1% في 2021.
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وأظهرت البيانات أن مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد إمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3%، أما النسبة الباقية فكانت من نصيب الأنشطة غير النفطية.
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