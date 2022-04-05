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نمو اقتصاد أبوظبي 1.9% خلال 2021 ليسجل تريليون درهم

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اقتصاد الإمارات

نمو اقتصاد أبوظبي 1.9% خلال 2021 ليسجل تريليون درهم

اقتصاد إمارة أبوظبي تعافى من تداعيات جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 1.9% خلال العام الماضي ليبلغ نحو تريليون درهم، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء بالإمارة.

وقال المركز إن اقتصاد إمارة أبوظبي تعافى من تداعيات جائحة كورونا بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي والذي نما بنسبة 4.1% في 2021.

وأظهرت البيانات أن مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد إمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3%، أما النسبة الباقية فكانت من نصيب الأنشطة غير النفطية.

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