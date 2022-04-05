اقتصاد السعودية
نمو الإنتاج الصناعي في السعودية بأسرع وتيرة خلال 4 سنوات
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "S&P" إلى 56.8 نقطة
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن "S&P Global"، إلى 56.8 نقاط في مارس من 56.2 نقطة في فبراير، وسط نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أربع سنوات.
وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد إلى أكبر زيادة في كل من التكاليف ورسوم البيع منذ أغسطس 2020.
مادة اعلانية
كما زادت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ عام ونصف العام.
كذلك أظهرت البيانات أن الشركات السعودية متفائلة بشكل عام بشأن النشاط المستقبلي.
اقرأ أيضاً
-
هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "وفرة" بـ 154 مليون ريالعن طريق طرح أسهم حقوق أولوية شركات
-
9 مايو.. مساهمو "عِلم" يصوتون على توزيع 232.8 مليون ريال أرباحابواقع 3 ريالات للسهم شركات
-
"الكيميائية" تعلن إتمام الاستحواذ على حقوق دواء سياليس في السعوديةبلغت إيراداته 100 مليون ريال العام الماضي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية