نمو الإنتاج الصناعي في السعودية بأسرع وتيرة خلال 4 سنوات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن "S&P Global"، إلى 56.8 نقاط في مارس من 56.2 نقطة في فبراير، وسط نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد إلى أكبر زيادة في كل من التكاليف ورسوم البيع منذ أغسطس 2020.

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كما زادت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ عام ونصف العام.

كذلك أظهرت البيانات أن الشركات السعودية متفائلة بشكل عام بشأن النشاط المستقبلي.