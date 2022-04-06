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البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات على أكبر بنك روسي

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سبيربنك
سبيربنك
اقتصاد روسيا

البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات على أكبر بنك روسي

فرض عقوبات على "سيبربنك" الذي يمثل ثلث القطاع المصرفي في روسيا

واشنطن - رويترز

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قال مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض بريان ديس اليوم الأربعاء إن التقديرات تظهر أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10-15% في 2022 .

وأضاف ديس أن التضخم السنوي في روسيا يبلغ 200% في العام الحالي، أو 2% أسبوعيا.

وذكر البيت الأبيض: "سنفرض مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات القاسية على روسيا".

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وقرر البيت الأبيض، فرض عقوبات على "سيبربنك" الذي يمثل ثلث القطاع المصرفي في روسيا.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات لتجريد روسيا من مكانتها كمصدر طاقة رئيسي"، بالإضافة إلى أن روسيا يجب أن تبحث عن دولارات في مكان غير أميركا حتى تسدد ديونها.

أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، أن الاقتصاد الروسي "محاصر" بسبب العقوبات الغربية، معتبرا أن الانتعاش القوي الحالي للروبل لا يعني الكثير.

وقال المسؤول: إن "روسيا محاصرة وهي في طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا، وروسيا واحدة من أقل البلدان تجهزا في العالم للعمل كاقتصاد مغلق" لأنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من المواد الخام.

وأضاف أن روسيا تعاني تداعيات "وخيمة" من جراء العقوبات الغربية التي فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، مشيرا إلى "ارتفاع التضخم الذي سيتفاقم أكثر، والركود العميق الذي سيزداد سوءا".

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