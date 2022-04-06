السعودية: إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات 

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك اعتبارا من 5 مايو 2022، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيطبق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، والتي يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 أطنان وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات)، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع.

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وبينت الهيئة أن تطبيق العمل بما اقتضاه القرار سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

ودعت الهيئة جميع الراغبين بتصفح اللوائح والأنظمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني (www.tga.gov.sa) أو الاتصال على الرقم الموحد (19929).