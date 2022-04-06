روسيا تعلن سداد ديونها بالروبل.. بعد عرقلة بنك أجنبي لمدفوعات "يوروبوندز"

قالت وزارة المالية الروسية، إنه يتعين عليها دفع كوبونات لحاملي سندات EUROBONDS بالروبل، بعد رفض بنك أجنبي معالجة مدفوعات بالعملات الأجنبية بمبلغ 649.2 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن روسيا قد تنظر في السماح لحاملي السندات بتحويل مدفوعات الروبل إلى عملات أجنبية بمجرد استعادة روسيا وصولها إلى أرصدتها الأجنبية.

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ومنعت وزارة الخزانة الأميركية سداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكانت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي، اعتبرت أن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، سيكون تأثيره على الأرجح محدوداً على النظام المالي العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية على روسيا، ردا على غزوها أوكرانيا، لكن موسكو سددت بعض دفعات ديونها حتى الآن.

وفي أعقاب الحرب الروسية التي بدأت في 24 فبراير، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات ضخمة على العديد من البنوك الروسية، بما في ذلك بنك التنمية VEB RF و Bank Rossiya و Bank Otkritie، وشطب سبعة بنوك روسية من شبكة SWIFT المالية، بما في ذلك بنك VTB ثاني أكبر مقرض في روسيا.