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هولندا تحجز على 14 يختاً في إطار العقوبات على روسيا

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يخت روسي مصادر
يخت روسي مصادر
ثروات

هولندا تحجز على 14 يختاً في إطار العقوبات على روسيا

أصول بقيمة 516 مليون يورو وصفقات بقيمة 155 مليون يورو

لاهاي - فرانس برس

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أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، الأربعاء، أن السلطات الجمركية في بلاده حجزت على 14 يختا في ورش بناء سفن، 12 منها في طور البناء فيما يخضع اثنان للصيانة، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

وكتب الوزير في رسالة موجهة إلى البرلمان الهولندي "بموجب الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا".

وبين اليخوت الـ12 التي هي في طور البناء، يخوت فخمة يزيد طولها عن 35 مترا. ويتم بناء هذه اليخوت في خمس ورش مختلفة لحساب "مستفيدين روس فعليين".

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وأوضح الوزير "هم ليسوا أشخاصا وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات الأوروبية لكن نظرا إلى الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا".

وأضاف أن "ملكية هذه اليخوت هي موضع تحقيق معمق أكثر".

ويجرى تحقيق معمق أيضا حول اليختين اللذين يخضعان للصيانة.

وأوضح هوكسترا "علاقة أحد هذين اليختين مع شخص يرد اسمه على قوائم العقوبات الأوروبية هي موضع تحقيق".

وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت مستهدفة بعقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وأكد الوزير "تشدد الحكومة على أن احترام العقوبات وتطبيقها يرتديان أهمية كبيرة".

وقال الوزير إن أصولا بقيمة 516 مليون يورو وصفقات بقيمة 155 مليون يورو، جمدت في هولندا.

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