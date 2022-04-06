اقتصاد تونس
وفد تونسي يتوجه إلى واشنطن في 18 أبريل لإجراء محادثات مع صندوق النقد
تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات
قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد اليوم الأربعاء إن وفدا تونسيا سيتوجه إلى واشنطن يوم 18 أبريل/نيسان لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن خطة الإصلاح التونسية جاهزة.
وتأمل تونس، التي تمر بأكبر أزمة مالية في تاريخها، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
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وفي حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات المقترحة وهدد بإجراء إضراب على مستوى البلاد، تقول الحكومة إنه لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
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