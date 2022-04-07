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اقتصاد الإمارات يحقق أداء في 2021 أفضل من فترة ما قبل الجائحة

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الإمارات اقتصاد مناسبة
حققت الإمارات ناتجاً عند التريليون و489 مليار درهم في 2021
اقتصاد الإمارات

اقتصاد الإمارات يحقق أداء في 2021 أفضل من فترة ما قبل الجائحة

سجل نموا بنسبة 3.8% في 2021

دبي - العربية.نت

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قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر اليوم الخميس، إن اقتصاد الإمارات الوطني حقق نموا بنسبة 3.8% في 2021.

وذكر الشيخ محمد في تغريدة أن مركز الإحصاء انتهى من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في2021، وأن توقعات البنك الدولي كانت تشير لتحقيق نمو قدره 2.1٪ لاقتصاد الإمارات الوطني. وقال: "حققنا نمواً بـ3.8٪ في 2021 (أعلى من نمو 2019)، والأعلى في المنطقة. وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم".

وتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2022.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري في مارس الماضي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن ينمو الاقتصاد ما بين 5 إلى 6% هذا العام بينما يتعافى من الجائحة، وأن يواصل النمو بنفس الوتيرة على مدار الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

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