اقتصاد الإمارات يحقق أداء في 2021 أفضل من فترة ما قبل الجائحة

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر اليوم الخميس، إن اقتصاد الإمارات الوطني حقق نموا بنسبة 3.8% في 2021.

وذكر الشيخ محمد في تغريدة أن مركز الإحصاء انتهى من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في2021، وأن توقعات البنك الدولي كانت تشير لتحقيق نمو قدره 2.1٪ لاقتصاد الإمارات الوطني. وقال: "حققنا نمواً بـ3.8٪ في 2021 (أعلى من نمو 2019)، والأعلى في المنطقة. وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم".

مادة اعلانية

انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في ٢٠٢١ .. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره ٢.١٪ لاقتصادنا الوطني .. وحققنا ٣.٨٪ نمواً في ٢٠٢١ (أعلى من نمو ٢٠١٩) .. والأعلى نمواً في المنطقة … وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و٤٨٩ مليار درهم .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 7, 2022

وتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2022.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري في مارس الماضي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن ينمو الاقتصاد ما بين 5 إلى 6% هذا العام بينما يتعافى من الجائحة، وأن يواصل النمو بنفس الوتيرة على مدار الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.