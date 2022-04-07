.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحرب الأوكرانية تنقذ الاقتصاد المنهار لهذه الدولة.. توقعات بنمو ناتجها المحلي 20% 

  • الخط
نفط فنزويلا
النفط يغذي انتعاشاً كبيراً للاقتصاد الفنزويلي
روسيا و أوكرانيا

الحرب الأوكرانية تنقذ الاقتصاد المنهار لهذه الدولة.. توقعات بنمو ناتجها المحلي 20%

"كريدي سويس": الاقتصاد الفنزويلي قد يتوسع في 2022 مدعوماً بزيادة إنتاج النفط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عدّلت مجموعة كريدي سويس، توقعاتها لنمو اقتصاد فنزويلا خلال العام الجاري، من 4.5% إلى 20%، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط والذي يغذي انتعاشا كبيرا للاقتصاد الذي انهار قبل عامين فقط.

كما راجع البنك توقعاته للنمو في عام 2023، إلى 8% ارتفعاً عن تقديره السابق البالغ 3%.

وكتب الاقتصادي في "كريدي سويس"، ألبرتو روخاس: "هذه ليست أخطاء مطبعية، وفي حال تحقيق تلك المعدلات فسيكون الناتج المحلي لفنزويلا من بين الأقوى على مستوى العالم لهذه السنوات"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات طاقة أسعار النفط النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات

ومع ذلك، قال روخاس، إن "معدلات النمو المتوقعة ليست مفاجأة بعد أن وصل الاقتصاد الفنزويلي إلى الحضيض في عام 2020".

وتوقع "كريدي سويس"، نمو المتحصلات الضريبية لفنزويلا بأكثر من 40% هذا العام، فيما يمكن أن تنمو الواردات بما يزيد عن 15%، وقد تحقق الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية فائضاً في الحساب الجاري بنحو 4 مليارات دولار.

كما خفض "كريدي سويس"، توقعات التضخم العام السنوي للعام بأكمله إلى 70%، من توقع سابق عند 150%.

وقال البنك إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي على الأرجح إلى "إعادة الإمدادات من النفط في فنزويلا إلى أسواق العالم، ودعم التحركات للتوصل إلى حل للأزمة الفنزويلية".

وكتب "كريدي سويس"، إن على رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة وربما إعادة النظر في علاقات بلاده مع روسيا المحاصرة بالعقوبات.

وقال روخاس: "في الوقت الحالي، يجب على مادورو أن يضع في اعتباره أن الأيديولوجيات لا تدفع الفواتير".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قيس سعيد رداً على أردوغان: السيادة التونسية خط أحمر قيس سعيد رداً على أردوغان: السيادة التونسية خط أحمر
اكتشف المزيد