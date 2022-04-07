"اصطياد الثعلب".. خطة صينية للقبض على الهاربين الاقتصاديين

قالت وزارة الأمن العام الصينية، يوم الأربعاء، إن الشرطة الصينية أطلقت حملة جديدة للقبض على الهاربين الاقتصاديين الذين فروا إلى خارج البلاد.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الأمن العام الصينية تعهدت ببذل أقصى الجهود الممكنة لإلقاء القبض على الهاربين الاقتصاديين الفارين في حملة "اصطياد الثعلب 2022"، إلى جانب توفير الدعم لإدارات فحص الانضباط والرقابة، وتمكينها من إعادة الهاربين إلى البلاد، واسترداد الأصول الإجرامية.

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وقالت الوزارة إن الشرطة ستعمل مع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحويلات غير القانونية للأموال، من خلال شركات خارجية وبنوك ظل، فضلاً عن تكثيف الجهود لمكافحة غسل الأموال، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وأضافت الوزارة أن الشرطة الصينية تمكنت من خلال حملة "اصطياد الثعلب" للعام الماضي 2021، من إلقاء القبض على عدد كبير من الهاربين الاقتصاديين الفارين إلى خارج البلاد، واستعادت نحو 1.4 مليار يوان (220 مليون دولار) من الأصول غير القانونية.