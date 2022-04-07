اقتصاد تونس
تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19
وقعت تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
ويهدف القرض إلى تمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.
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وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرا الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وممثل البنك لدى تونس ألكسندر أوروبيو، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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