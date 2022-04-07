.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

  • الخط
اقتصاد تونس مناسبة
علم تونس
اقتصاد تونس

تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.

ويهدف القرض إلى تمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرا الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وممثل البنك لدى تونس ألكسندر أوروبيو، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جرس إنذار للعالم.. إغلاق شامل في شنغهاي بعد تسجيل إصابات قياسية بكورونا جرس إنذار للعالم.. إغلاق شامل في شنغهاي بعد تسجيل إصابات قياسية بكورونا
اكتشف المزيد