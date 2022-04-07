"الصناعة" السعودية تصدر 100 رخصة تعدينية خلال فبراير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، 100 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي.

وكانت الحصة الأكبر منها لتراخيص محاجر مواد البناء بنسبة 92%، وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

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وأوضح التقرير أن التراخيص الجديدة تتمثل في 92 رخصة لمحاجر مواد البناء، وأربع رخص كشف، وأربع رخص فائضة، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2169 رخصة، تتصدرها مواد البناء بـ1327 رخصةً، ثم رخص الكشف بـ639 رخصةً.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ447 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ390 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ330 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 253 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدَّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمَاتِ اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.