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الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا

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الاتحاد الأوروبي ، روسيا ، عقوبات (شترستوك)
صورة تعبيرية للعقوبات الأوروبية على روسيا
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا

تشمل حظر استيراد الفحم الروسي.. ومنع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية

دبي - العربية.نت

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أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، موضحا أن حظر استيراد الفحم الحجري سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً.

وقال إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والإسمنت والأسمدة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.

فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.

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