لبنان
حاكم مصرف لبنان يأمل في تلبية شروط "النقد الدولي" للحصول على برنامج
أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد سيسهم في توحيد سعر الصرف
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.
وأضاف سلامة لـ"رويترز" في رسالة نصية، إن إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان.
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وأشار سلامة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف"، مؤكدا أن المصرف المركزي "تعاون وسهل المهمة".
وكان صندوق النقد الدولي، قال أمس الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.
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