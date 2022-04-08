في خطوة مفاجئة.. "المركزي" الروسي يخفض نسبة الفائدة من 20 إلى 17%

أعلن مصرف روسيا المركزي في خطوة مفاجئة اليوم الجمعة، عن تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية من 20 إلى 17%.

وقال المصرف المركزي، إن القرار عائد "إلى أن المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة لكنها لم تعد تتفاقم" بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده.

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وكان "المركزي" الروسي، رفع في وقت سابق سعر الفائدة إلى 20% من 9.5%، كما أمر الشركات ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان وقتها إن "الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير".

وأضاف أن رفع سعر الفائدة "سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم".