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السعودية تستورد 546 ألف مركبة في 2021.. و15 دولة أبرز الموردين

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تعبيرية - واردات سيارات
سيارات - أرشيفية
اقتصاد السعودية

السعودية تستورد 546 ألف مركبة في 2021.. و15 دولة أبرز الموردين

حجم الواردات يزيد قليلا عن مستويات العام السابق البالغة 544 ألف مركبة

دبي - العربية.نت

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قالت هيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية إن إجمالي عدد المركبات التي تم استيرادها خلال 2021 بلغ أكثر من 546 ألف مركبة، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات عام 2020 التي بلغت 544 ألف مركبة.

وأوضحت الجمارك أن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 أعوام فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف "3.5 طن فأقل"، و10 أعوام لشاحنات النقل الثقيل "أكثر من 3.5 طن"، ويتم احتسابها تنازليا باستثناء العام الحالي.

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