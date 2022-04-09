اقتصاد السعودية
السعودية تستورد 546 ألف مركبة في 2021.. و15 دولة أبرز الموردين
حجم الواردات يزيد قليلا عن مستويات العام السابق البالغة 544 ألف مركبة
قالت هيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية إن إجمالي عدد المركبات التي تم استيرادها خلال 2021 بلغ أكثر من 546 ألف مركبة، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات عام 2020 التي بلغت 544 ألف مركبة.
وأوضحت الجمارك أن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية.
مادة اعلانية
وأشارت إلى أنه يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 أعوام فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف "3.5 طن فأقل"، و10 أعوام لشاحنات النقل الثقيل "أكثر من 3.5 طن"، ويتم احتسابها تنازليا باستثناء العام الحالي.
اقرأ أيضاً
-
المركزي السعودي يعتمد إجراءات احترازية عاجلة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال الماليتشمل تعليق فتح حسابات عن بعد ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية اقتصاد
-
شيكولاتة كيندر متهمة بتفشي الإصابة بالسالمونيلا.. دولة عربية تتخذ إجراءًالإمارات: منتجات شوكولاتة كيندر يتم استيرادها من 8 مصانع حول العالم قصص اقتصادية
-
المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبيةاعتبارا من 18 أبريل 2022 أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية