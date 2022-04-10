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"التجارة" السعودية تشن 4 آلاف جولة تفتيشية لضبط جرائم التستر خلال مارس

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وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021
وزارة التجارة السعودية
سوق السعودية

"التجارة" السعودية تشن 4 آلاف جولة تفتيشية لضبط جرائم التستر خلال مارس

التنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية

دبي - العربية.نت

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية، 4844 جولة تفتيشية على المنشآت المشتبه في تورطها بارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر خلال شهر مارس الماضي في مناطق المملكة كافة، وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية.

وقالت الوزارة، إنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيال المشتبه في تورطهم تمهيداً لإيقاع العقوبات عليهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر.

واستهدفت الجولات الميدانية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتحيل وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر، الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

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